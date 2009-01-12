Ünlü markalar kelepire çıktı

Ekonomik krizin etkisinin arttığı bu dönemde Eskidji Müzayede Evi’nde ünlü markalara ait binlerce ayakkabı ve takım elbise açık arttırmayla tüketiciye satılacak.



Etiler, Levent, Maslak’ta bulunan birçok alışveriş merkezinin vitrinini süsleyen, oldukça yüksek rakamlardaki markalı çantalar, ayakkabılar, takım elbiseler, montlar, gömlekler, tüketiciye sıfır rezervle başlayan fiyatlarla tek tek müzayede ile satılacak. Çok uygun fiyatlarla tüketiciye sunulan ürünlerin büyük ilgi görmesi bekleniyor.



Flogert, Dockers marka ayakkabılar, Vakko, Gucci çantalar, dünyaca ünlü markaların ürünleri Eskidji'de uygun fiyatla alıcılarını bulacak.



Eskidji Müzayedecilik Yenibosna binasında, marka ürünlerin satışı 23 Ocak 2009’da açık arttırma usulü ile yapılacak. Ürünlerin tamamı görselleriyle birlikte Eskidji'nin sitesinde yer alıyor.



Ürünlerin tek tek satılmasının yanı sıra, açık arttırmada teklif gelirse 20’lik, 50’lik gruplar halinde de satış yapılabilecek. Yeni sezon modellerin yer alacağı müzayede öncesi, vatandaşlar ürünleri görebilecek.