Ünlü manken ölü bulundu

Dünyaca ünlü markaların yüzü olarak adını duyuran genç Çek model Katerina Netolicka (26), Litvinov kentindeki evinin banyosunda ölü bulundu.

Netolicka’nın yanında, birlikte yaşadığı iki köpeğinin de cesedinin bulunduğu açıklandı. L’oreal, Prada gibi büyük markalarla çalışmasının yanında kick-box şampiyonluğu da olan Netolicka’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.

Hürriyet’in haberine göre, modelin cansız bedenini, kendisine ulaşamayınca endişelenerek evin kapısını kıran erkek kardeşi buldu.

Netolicka’nın evini, buz hokeyi oyuncusu erkek arkadaşı Jakub Petruzalek’le (29) paylaştığı açıklandı. Podyum dünyasında üzüntü yaratan bu haber sonrası modelin bazı arkadaşları, Netolicka’nın bir süredir depresyonda olduğunu ve daha önce de kendine zarar vermeye çalıştığını öne sürdü. Ancak bazı yakınları ise oldukça enerjik ve mutlu biri olduğunu, ölümünün bir felç nedeniyle olabileceğini söyledi.

Öldüğü sırada sevgilisi Petruzalek’in yurt dışında olduğu anlaşılan Netolicka için savcılık otopsi istedi. Netolicka çok sayıda derginin kapağında yer almıştı.