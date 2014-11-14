T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü manken ölü bulundu

Çek model Katerina Netolicka'nın şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma açıldı

14 Kasım 2014 22:30

Dünyaca ünlü markaların yüzü olarak adını duyuran genç Çek model Katerina Netolicka (26), Litvinov kentindeki evinin banyosunda ölü bulundu.

Netolicka’nın yanında, birlikte yaşadığı iki köpeğinin de cesedinin bulunduğu açıklandı. L’oreal, Prada gibi büyük markalarla çalışmasının yanında kick-box şampiyonluğu da olan Netolicka’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.

Hürriyet’in haberine göre, modelin cansız bedenini, kendisine ulaşamayınca endişelenerek evin kapısını kıran erkek kardeşi buldu.

Netolicka’nın evini, buz hokeyi oyuncusu erkek arkadaşı Jakub Petruzalek’le (29) paylaştığı açıklandı. Podyum dünyasında üzüntü yaratan bu haber sonrası modelin bazı arkadaşları, Netolicka’nın bir süredir depresyonda olduğunu ve daha önce de kendine zarar vermeye çalıştığını öne sürdü. Ancak bazı yakınları ise oldukça enerjik ve mutlu biri olduğunu, ölümünün bir felç nedeniyle olabileceğini söyledi.

Öldüğü sırada sevgilisi Petruzalek’in yurt dışında olduğu anlaşılan Netolicka için savcılık otopsi istedi. Netolicka çok sayıda derginin kapağında yer almıştı.

 

ETİKETLER

çekmankenmodelkaterina netolickaşüpheliölümmarkayüzüjakub petruzalekköpekcesetfelçbanyoölübulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24