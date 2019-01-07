Ünlü manken evinde ölü bulundu

Avustralyalı ünlü manken Annalise Braakensiek'in cansız bedeni evinde bulundu. Arkadaşları ve ailesinin bir süre haber alamaması üzerine evini kontrole giden polis memurları 45 yaşındaki mankenin öldüğünü doğruladı.

Nisan ayında eşinden boşanan Braakensiek sosyal medyada depresif ve karamsar mesajlar paylaşıyordu.

Ailesinin ve yakınlarının ulaşamadığı ve bu sebeple polise bildirimde bulundukları açıklanırken yerel basın, genç kadının Sydney’deki evinde ölü bulunduğunu yazdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölmeden önce, “Yaşamım karanlık, zor ve talepkar, son zamanlarda çok korkutucu oldu” açıklamasını yapan Braakensiek, son dönemde intiharı önlemeye yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu RUOK?’de çalışıyordu.

Bir dönem depresyon tedavisi geçiren Braakensiek’in yakın arkadaşı Adriana Dib, “Annalise ile ölmeden önce konuşmuştum ve ses tonu gayet iyi geliyordu. Dünya bir ışığını kaybetti” dedi.

Norveç asıllı Braakensiek kariyeri boyunca birçok marka için podyuma çıkmış ve televizyon dizi ve filmlerinde rol almıştı.

Annalise Braakensiek kimdir?

9 Aralık 1972, Sidney doğumlu, Avustralyalı manken ve aktris Annalise Braakensiek Norveç asıllıdır. En bilinen rolü “Pizza” adlı televizyon dizisinde “Claudia Macpherson” karakterini canlandırdığı roldür. Annalise’in İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca ve Japonca konuşabildiği söylenmektedir.