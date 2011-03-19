-ÜNLÜ KUTUP AYISI ''KNUT'' ÖLDÜ BERLİN (A.A) - 19.03.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesinde yaşayan ünlü kutup ayısı ''Knut'' öldü. Zoologischer Garten adlı hayvanat bahçesinin ayı bakıcısı Heiner Klös, 4 yaşındaki ''Knut''un suda ölü bulunduğunu, ölüm nedeninin ise bilinmediğini belirtti. Klös, ''Knut''un ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını söyledi. Berlin Eyaletinin Başbakanı Klaus Wowereit, ''B.Z'' gazetesine yaptığı açıklamada, ''Knut''un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ''O hayvanat bahçesinin starı idi'' dedi. ''Knut'' 5 Aralık 2006'da kardeşiyle birlikte dünyaya gelmiş, annelerinin kendilerini dışlamasından ve kardeşinin ölümünden sonra ayı bakıcısı Thomas Dörflein tarafından büyütülmüştü. Ünü Almanya'yı aşan yavru kutup ayısı ''Knut'', milyonlarca insanın ilgili odağı olmuştu. Sevimli ayı yavrusu ''Knut''u görmek isteyen çok sayıda kişi Berlin'e akın etmişti. ''Knut''un bakıcısı Dörflein de 2008 yılında 44 yaşında hayatını kaybetmişti.