T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ünlü komedyen Ellen DeGeneres, stüdyodaki seyirciye 1 milyon dolar dağıttı!

DeGeneres, bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında etkinliği izleyen seyircilere büyük bir sürpriz yaptı

03 Şubat 2018 20:16

ABD'li komedyen ve TV suncusu Ellen DeGeneres bir markanın kampanyası için yaptığı programda stüdyodaki seyircilere 1 milyon dolar verdiğini açıkladı.

DeGeneres, bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında etkinliği izleyen seyircilere büyük bir sürpriz yaptı.

Markanın, “1 milyon iyilik” kampanyası kapsamında Ellen DeGeneres, yayındayken stüdyodaki seyircileri şaşkına çevirdi. Öyle ki 60 yaşındaki DeGeneres, doğum gününün olduğu gün gerçekleşen çekimlerde, “Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben de 1 milyon iyilik yapmak istiyorum ve buradaki herkesin 1 milyon doları paylaşacağını duyurmak istiyorum” dedi.

Ellen, seyircilerin koltuklarının altına mısır gevreği koyduklarını söyledikten sonra, “Sakın bu kutuları atmayın çünkü bu kutulara sahip olan herkes 1 milyon dolardan pay alacak” dediği anda salonda adeta fırtına koptu.

 

 

ETİKETLER

Ellen DeGeneres1 milyon dolarmısır gecreğiseyircistüdyo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24