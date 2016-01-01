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Ünlü klarnetçinin torunu trafik kazası yaptı

Hasan Gırnatacı'nın torununun yaptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti

01 Ocak 2016 21:17

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, içinde bulundukları hafif ticari aracın takla atması sonucu ünlü klarnetçi Hasan Gırnatacı'nın torunu Taner Gırnatıcı'nın grubunda solist olan 22 yaşındaki Pelin İnci Çakmakcı ile ritim sanatçısı 38 yaşındaki Hakan Vuruk yaşamını yitirdi. Kazada otomobili kullanan Taner Gırnatacı ile ekibindeki 3 müzisyen de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Gelibolu'nun önemli klarnet üstatlarından olan Hasan Gırnatacı'nın torunu olan klarnetçi 32 yaşındaki Taner Gırnatacı ve grubu, yılbaşında İstanbul'un Çatalca ilçesindeki bir eğlence yerinde sahne aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi olan grubun solisti Pelin İnci Çakmakcı'nın sınavı olması nedeniyle, grup programın hemen ardından dönüş yoluna çıktı. Taner Gırnatacı'nın kullandığı 17 RP 666 plakalı hafif ticari araç, bugün saat 09.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü Domuzdere Mevkisi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulup, bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada, araçtaki grubun ritimcisi ve aynı zamanda halk oyunları usta öğreticisi olan Hakan Vuruk ve grubun solisti Pelin İnci Çakmakcı olay yerinde yaşamını yitirirken, 27 yaşındaki Can Kemer, 43 yaşındaki Mustafa Gırnatacı ve 23 yaşındaki Hasan Gırnatacı ile otomobili kullanan Taner Gırnatacı yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yaralılardan Taner Gırnatacı'ın kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Vuruk ve Çakmakcı'nın cesetleri, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla iligli soruşturma başlattı.

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