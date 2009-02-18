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Ünlü jokeye dava

Türkiye'nin ünlü jokeyi Halis Karataş hakkında, kendisini şikeyle suçlayan eniştesi Ahmet Akbulut'i silahla vurdurduğu iddiasıyla dava açıldı.

18 Şubat 2009 02:00

Türkiye'nin ünlü jokeylerinden Halis Karataş hakkında, kendisini şikeyle suçlayan eniştesi Ahmet Akbulut'i silahla vurdurduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük jokeylerden biri olan Halis Karataş'ın, eniştesi Ahmet Akbulut'u bacağından vurdurma olayında azmettirici olduğu ortaya çıktı. Pendik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü soruşturma sonunda, Karataş hakkında Akbulut'un vurulması için Hakim Akdemir'i azmettirdiği gerekçesiyle 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pendik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Ahmet Akbulut'un, Halis Karataş'ın ağabeyi Hüseyin Karataş'ın ganyan bayiinde çalıştığı, Karataş'ın da Türkiye Jokey Kulübü'nde (TJK) jokeylik yaptığı anlatıldı. İddianamenin devamında, "2005 yılında Ahmet Akbulut, Halis Karataş hakkında 'anlaşmalı yarışlar yapılmaktadır. Yarışlarda şike yapılıyor' şeklinde yazılığı basına açıklama yapmıştır. Akbulut'un açıklaması üzerine jokey Halis Karataş'ın azmettirdiği Hakim Akdemir'in yaralama olayını gerçekleştirmiştir. Diğer şüpheli Yakup Amaç da olaya karışmıştır' ifadeleri yer aldı.

Savcılık, Ahmet Akbulut'u bacağından yaralayan Hakim Akdemir'in 6 yıla kadar hapsini isterken, Akbulut'un vurulmasına yardım eden Yakup Yamaç'ın ise 3 yıla kadar hapsini istedi.

Gazeteye şike demeci

Ünlü jokey Halis Karataş ile eniştesi Ahmet Akbulut'un arasının açılmasına neden olan olay 8 Kasım 2005'te Star gazetesinde yayımlanan ' Hipodromda Skandal' haberi ile meydana gelmişti. Ünlü jokeyin eniştesi Ahmet Akbulut, "Şike olaylarına şahit oldum. Başıma gelmeyen kalmadı. Halis bu olayları bildiğim için ablasından ayrılmam için bana baskı yaptı. Halis Karataş, at sahipleri ile anlaşıp yarış kuruyordu. Daha fazla bahis oynansın diye ilk iki ayakta kaybederdi. Sonraki yarışları ise sürekli kazanırdı. At sahipleri bunu bildikleri için kuponlarını buna göre yaparlardı. Ganyan bayiime gelip günde 10- 15 milyarlık kupon dolduruyorlardı" demişti. Ahmet Akbulut, bu açıklamaların ardından 10 gün sonra Pendik'te vurulmuştu.


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