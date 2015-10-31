Ünlü isimlerden AKP şarkısı eşliğinde seçim videosu

1 Kasım seçimlerine bir gün kala sanat dünyasından ünlü isimlerin AKP'nin 7 Haziran seçim şarkısı eşliğinde oy kullanma çağrısı yaptığı bir video yayınlandı. Ünlü isimlerin amatör çekimleriyle oluşturulan videoda Esra Erol, Alişan, Sera Tokdemir, Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Doğuş, Davut Güloğlu gibi isimler yer alıyor.

Sosyal medya üzerinde hızla yayılan ve ünlü isimlerin “Benim oyum istikrarın sürmesi için, en doğru karar çocuklarımızın güzel geleceği için” dediği videoda Şafak Sezer, “Türkiye’nin geleceği istikrardır. Lütfen sandığa gidip oyunuzu kullanın, Annesini, babasını SSK hastanesinde kaybetmiş birisi olarak, koalisyon görmüş, sürekli savaş sesleri duyan bir genç olarak artık bunların yaşanmaması için lütfen istikrarlı olun dedi.

Sosyal medyada dolaşıma giren video şöyle: