Ünlü isimlerin menajeri 'FETÖ'den gözaltına alındı

'FETÖ’ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda, aralarında Kayahan’ın da bulunduğu ünlü isimlerin menajeri olan Nurcan K. gözaltına alındı.

Posta'da yer alana habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda 'FETÖ’ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla yeni şüpheliler belirlendi.

Soruşturma başlatıldı, gözaltı kararı çıktı

Bu kapsamda harekete geçen savcılık, birçok ünlü sanatçının menajeri olan Nurcan K.’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi tespit etti.

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Toplantıları organize ettiği iddia ediliyor

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, menajer gözaltına aldı.