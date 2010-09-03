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Ünlü isimler referandumda hangi oyu kullanacak?

Referanduma 10 gün kala siyasi partiler çalışmalara hız verirken ünlü isimler de oylamada ne diyeceğini açıklamaya başladı.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Türkiye'nin 6. kez gideceği referanduma 10 gün kala siyasi partiler çalışmalara hız verirken ünlü isimler de oylamada ne diyeceğini açıklamaya başladı.



İşte oyunculardan yazarlara müzisyenlerden ressamlara uzanan 'evet', 'hayır' listesi...


Referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan ünlüler

Bedri Baykam

Rojda Demirer

Müjdat Gezen

Levent Kırca

Rutkay Aziz

Gülben Ergen

Fazıl Say

Ferhan Şensoy

Cahit Berkay

Tarık Akan

Genco Erkal


Referandumda 'evet' oyu kullanacağını açıklayan ünlüler

Niran Ünsal

İbrahim Tatlıses

Rojin

Yeşim Salkım

Sinan Çetin

Sermet Erkin

Teoman

Sezen Aksu

Lale Mansur

Ediz Hun

Emel Müftüoğlu

Metin Şentürk

Orhan Pamuk

Cemil İpekçi

Yılmaz Odabaşı


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