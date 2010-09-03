Ünlü isimler referandumda hangi oyu kullanacak?

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24</strong></span> - Türkiye'nin 6. kez gideceği referanduma 10 gün kala siyasi partiler çalışmalara hız verirken ünlü isimler de oylamada ne diyeceğini açıklamaya başladı.<br /><br /><img alt src="http://www.t24.com.tr/media/03092010/yen'refe.jpg" /><br /><br />İşte oyunculardan yazarlara müzisyenlerden ressamlara uzanan 'evet', 'hayır' listesi...</strong><br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan ünlüler</span><br /><br />Bedri Baykam<br /><br />Rojda Demirer<br /><br />Müjdat Gezen<br /><br />Levent Kırca<br /><br />Rutkay Aziz<br /><br />Gülben Ergen<br /><br />Fazıl Say<br /><br />Ferhan Şensoy<br /><br />Cahit Berkay<br /><br />Tarık Akan<br /><br />Genco Erkal<br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Referandumda 'evet' oyu kullanacağını açıklayan ünlüler</span><br /><br />Niran Ünsal<br /><br />İbrahim Tatlıses<br /><br />Rojin<br /><br />Yeşim Salkım<br /><br />Sinan Çetin<br /><br />Sermet Erkin<br /><br />Teoman<br /><br />Sezen Aksu<br /><br />Lale Mansur<br /><br />Ediz Hun<br /><br />Emel Müftüoğlu<br /><br />Metin Şentürk<br /><br />Orhan Pamuk<br /><br />Cemil İpekçi<br /><br />Yılmaz Odabaşı<br /><br /><br />