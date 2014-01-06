Ünlü işadamlarına 'tedbir' kararı uygulanmaya başladı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturmada, nöbetçi mahkemenin gözaltına alınmasına karar verdiği 41 kişiden 7'sinin mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin 25 Aralık 2013 tarihli karar bu sabahtan itibaren uygulanmaya başladı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre mahkemenin koyduğu tedbir kararı, Türkiye genelindeki tüm bankalar, sanayi odaları, ticaret odaları, tapu daireleri, vergi daireleri, trafik denetleme şube müdürlükleri ve noterlere gönderildi. Tedbir alınan kişi ya da kurum, hisseleri, taşınmazları, taşıtları, makine ve ekipmanları, bankacılık yatırımlarını satamıyor ve devredemiyor, hesapları da bloke oluyor. Ayrıca şirketler tasfiyeye sokulamıyor ve kapatılamıyor.

İhaleye fesat ve rüşvet

Soruşturmadan alınan Muammer Akkaş’ın ‘ suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘nüfuz ticareti’, ‘rüşvet’, ‘ kamu malına zarar vermek’ suçları üzerinden yürüttüğü 2’nci soruşturmada, BİM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş, Usame Kutub, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Türk Telekom Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli ve Cengiz Aktürk’ün mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verilmişti. Nöbetçi özgürlük yargıcı Süleyman Karaçöl ayrıca Kalyon Grubu tarafından kurulan ve geçtiğimiz günlerde Sabah ile ATV’yi satın alan Zirve Holding ile yatırım danışmanlık şirketi olarak faaliyet gösteren ve Cengiz Aktürk’e ait olduğu bilinen Bosphorus 360’ın mal varlıklarına da tedbir konulması kararı almıştı.