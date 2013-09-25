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Ekonomi

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk beraat etti

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde iki cinayete azmettirmek suçundan yargılanan Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, beraat etti

25 Eylül 2013 22:10

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde 1996 yılında işlenen 2 cinayeti azmettirdiği iddiasıyla hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'ne ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk'ün yargılaması tamamlandı. Mahkeme Öztürk'ün adının karıştığı her iki olaydan dolayı beraattine karar verdi.
 
Duruşma çıkışı açıklama yapan Öztürk'ün avukatı Tuncay Çaltekin, şöyle dedi:
 
"Bu ağır ve haksız iddia karşısında yaptığımız savunmalar ve ortaya koyduğumuz somut delliler sonucunda, mahkeme heyeti Galip Öztürk'ün masum olduğunu görmüş ve hakkında berat kararı vermiştir. 1996 yılında işlenen iki cinayete azmettirdiği için müvekkilim yargılanıyordu. Ancak adalet yerini bulmuştur."

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