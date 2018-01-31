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Ünlü iş insanı okyanusta kayboldu

İş insanın şirketi, bu ayın başlarında sektördeki en büyük şirketi satın alma hazırlıklarına başlamıştı

31 Ocak 2018 02:20

Dünyaca ünlü spor giyim markası Quiksilver’ın CEO’su Pierre Agnes, Atlantik Okyanusu’nda kayboldu.

Sabah saatlerinde teknesiyle Fransa’nın güneybatısından okyanusa açılan 54 yaşındaki iş insanı, liman yetkililerine mesaj göndererek, yoğun sis nedeniyle dönüşünün gecikeceğini bildirdi. Kısa süre sonra da Agnes’in teknesi, meşhur sörf merkezi Hossegor bölgesinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

Agnes’i arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye hemen üç helikopter ve iki tekne gönderildi. Yetkililer ünlü iş insanının tek başına olup olmadığı konusunda net bir bilgi vermedi.

ABD merkezli Avustralyalı spor giyim firması Quiksilver, diğer markalarıyla yeniden yapılanma kapsamında kısa süre önce ismini Boardriders olarak değiştirmişti.

Şirketin bu ayın başlarında da sektördeki en büyük rakibi Billabong şirketini satın alma hazırlıklarına başladığı açıklanmıştı.

 

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