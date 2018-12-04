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Ünlü iş adamı Fehmi Babacan öldü

İstanbul DHA - Babacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan hayatını kaybetti Fehmi Babacan'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camii'nden kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek (FOTOĞRAF)  

04 Aralık 2018 14:26

İstanbul DHA - Babacan Holding\'in kurucusu Fehmi Babacan hayatını kaybetti
Fehmi Babacan\'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camii\'nden kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek

(FOTOĞRAF)
 

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