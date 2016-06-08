Ünlü Hollandalı sanatçı Türkiye'nin ödülünü reddetti

Yusuf Özkan

Hollandalı dünyaca ünlü şef koreograf Hans van Manen, Türkiye tarafından kendisine verilecek olan "Yüzyılın Koreografı" ödülünü reddetti.

83 yaşındaki Hans van Manen, bu kararına gerekçe olarak Türkiye'de basın özgürlüğü ve insan hakları alanlarındaki olumsuz gelişmeleri gösterdi.

Van Manen, "Türkiye'de gazeteler susturulup, gazeteciler hapse girdiği sürece bu ödülü kabul edemem" dedi.

İstanbul'da 2-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 7. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde, van Manen tarafından koreografisi yapılan "5 Tango's" adlı bale gösterisi de yer alacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, festival kapsamında Hollandalı sanatçıya, "Yüzyılın Koreografı" ödülüyle onurlandırma kararı almıştı.

Hollanda'nın NRC gazetesine konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Sanat Danışmanı Mehmet Balkan, van Manen'in ödülü reddetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Bu kararı anlayışla karşıladığını belirten Balkan, "Kendisinin dansa yaptığı katkının değeri ölçülemez. Gelecekte kendisiyle başka şekilde çalışmayı umut ediyoruz" dedi.

İlk kez ödül reddetmiyor

Bu, Hans van Manen'in politik nedenlerden dolayı reddettiği ilk ödül değil. Daha önce aşırı sağcı lider Jorge Haider'i protesto etmek için Avusturya tarafından verilen "Devlet Büyük Ödülü"nü geri çevirmişti.

Hollandalı sanatçı, 1968 yılında askeri cuntaya tepki olarak Yunanistan tarafından verilen ödülü, diktatör Oliveira Salazar'a tepki olarak daPortekiz Devlet Ödülü'nü almayı reddetmişti.

Van Manen'e göre, sanat ve politikanın birbirinden ayrı görülmesi mümkün değil. Fakat bu konuda basına uzun uzun açıklama yapmak istemediğini söylüyor. "Hiçkimsenin sırtımı sıvazlamasına gereksinim duymuyorum" demekle yetiniyor.

Dünyaca ünlü bir sanatçı olan Hans van Manen, uzun yıllardır Hollanda Ulusal Balesi ile Dans Tiyatrosu'nun koreografisini yapıyor. Hollandalı sanatçı, çok sayıda uluslararası ödüle sahip.

Van Manen, Türkiye tarafından verilen ödülü reddeden ilk Hollandalı değil. Geçen ay da Leiden Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Öğretim Üyesi Prof. Eric-Jan Zürcher de, 2005 yılında kendisine verilen ödülü iade etti.

Zürcher, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "diktatörce davranışları" nedeniyle ödülü iade ettiğini açıklamıştı.