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Dünya

Ünlü heykeltıraşın eseri parktan çalındı LONDRA (A.A)

21 Aralık 2011 00:36

-Ünlü heykeltıraşın eseri parktan çalındı LONDRA (A.A) - 20.12.2011 - Ünlü İngiliz heykeltıraş Barbara Hepworth'un başkent Londra'daki bir parkta sergilenen eserinin çalındığı bildirildi.   İngiltere'nin en önemli çağdaş heykeltıraşlarından biri kabul edilen Hepworth'un, "İki Biçem (Ayrılmış Çember)" adlı bronz eseri, yaklaşık 783 bin dolara sigortalanmıştı.  Londra'nın güneyindeki Dulwich Parkı'nda sergilenen eserin kaidesinden söküldüğü belirtildi.    Hepworth'un en önemli eserlerinden biri kabul edilen heykelle ilgili bilgi veren kişi bin 500 dolarla ödüllendirilecek. Ünlü heykeltıraşın 1969'da tamamladığı eser, 1970 yılından beri Dulwich Parkı'nda sergileniyordu.   1975'te stüdyosunda çıkan yangında yaşamını yitiren Hepwort'un eserleri, çeşitli ülkelerdeki müzelerde sergileniyor.   Bu arada, İngiltere'de bakır, kurşun ve bronz fiyatları hızla yükseldiği için kablolar ve arabaların metal parçaları hırsızların yeni gözdesi oldu. İngiliz polisi, sırf metal hırsızlığı ile ilgilenmesi için özel bir birim kurdu. Metal hırsızlığının İngiltere'ye yıllık faturası ise yaklaşık 1 milyar dolar.

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