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Spor

Ünlü hakeme para ve şişe yağmuru

Dünyaca ünlü hakem Kassai, dün yönettiği Nyireghaza-Haladas maçında verdiği kararlarla evsahibi taraftarları çileden çıkarttı.

08 Mart 2009 02:00

Macaristan'ın dünyaca ünlü FIFA hakemi Viktor Kassai, dün yönettiği Nyireghaza-Haladas Birinci Futbol Ligi maçında verdiği kararlarla evsahibi taraftarları çileden çıkarttı.

Evsahibi Nyireghaza'dan iki futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atan Kassai'nin kararları karşısında çılgına dönenen taraftarlar maçı 2-0 kaybetmenin faturasını hakeme çıkarttılar. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar tribünlerden attıkları bozuk para ve şişelerle Kassai'den öç almaya çalıştı. Hakemi soyunma odasına polisler kaçırdı.

Macar spor medyası ise, "Macaristan'ın şu an dünyadaki en kariyerli hakemi olan Viktor Kassai'nin başına bunlar geliyorsa, diğer Macar hakemlere ne demeli" yorumunda bulundular.

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