Ünlü gece kulübünün kapatılmasının arkasında ne var?

İngiltere'nin en ünlü gece kulüplerinden biri olan Fabric'in kapanması ülke çapında uyuşturucu ve kentsel dönüşüm tartışmalarını alevlendirdi.

Siyasetçilerin de katıldığı tartışma Londra'nın Islington semtinde bulunan Fabric isimli gece kulübünde 18 yaşındaki iki kişinin aldıkları uyuşturucu haplar nedeniyle yaz aylarında hayatını kaybetmesiyle başladı.

Islington belediyesi ölümlerin ardından gece kulübünün ruhsatını iptal ederek, mekanı süresiz olarak kapattığını duyurdu.

Londra polisinin de desteklediği karar şimdi eleştiriler, protestolar ve kampanyaların hedefinde.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan kendisinin gençken gittiği kulübün kapanmasından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve bunun Londra gece hayatı ekonomisine etkilerine dikkat çekti.

Khan "Kulüplere eğlence güvenli olmalı ancak Fabric, Islington Belediyesi ve polis teşiklatının kamu güvenliği endişerini giderme konusunda bir anlaşmaya varamamış olmasından ötürü hayalkırıklığı yaşıyorum" dedi.

Londra'nın son sekiz yılda gece kulüplerinin yüzde 50'sini ve canlı müzik mekanlarının yüzde 40'ının kapandığını söyleyen Khan, "Bu daha büyük bir soruna işaret ediyor. O da herkes güven içinde eğlenirken Londra'nın gece hayatı ekonomisini nasıl koruyacağımız" dedi.

Londra'da gece hayatı kentin ekonomisine yıllık 26.3 milyar sterlin katkı sağlıyor.

Khan bu konuda çalışması için üst düzey bir yetkili atayacağını da söyledi.

Islington Belediyesi ise kararı" uyuşturucu kültürü" nedeniyle aldıklarını söylüyor.

Ancak kararın ardında başka bir neden bulunduğunu düşünen kesimler de var.

Yazar Irvine Welsh Guardian gazetesine yaptığı açıklamada "Bu tamamıyla gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili. Neoliberalizm ve kurumsal elitlerin çağında eğlence de özelleşecek ve kapalı topluluklar içinde yabancı yatırımcıların sahibi olduğu ya da kiraladığı yerlerde yapılacak" dedi.

Eğlence dünyasından haberler veren dergi Mixmag'ın editörü Duncan Dick de bu görüşe katılıyor.

BBC'ye konuşan Dick, Glasgow kentinde en sevdiği kulübün kapandıktan sonra hemen yanına lüks bir otel inşa edildiğini söyledi.

Dick "Fabric kapatıldıktan sonra yerine ne yapılacağını görmek ilginç olacak. Acaba milyonlarca sterlin değerinde bir gayrimenkul mu inşa edilecek?" dedi.

Islington Belediyesi'den bir sözcü ise konuya ilişkin açıklamasında "Islington belediyesinin Fabric'in ruhsatıyla ilgili kararı bize gelen kanıtlar üzerine alındı. Islington Belediyesi binanın sahibi değildir ve mekanla ilgili herhangi mali bir çıkarı yoktur" dedi.

Islington Belediyesi ve polis kararlarının gerekçesinin gece kulübünde uyuşturucu satışı ve tüketimi olduğunda ısrar ediyor.

Polis kulüpte gizlice yaptığı operasyonda uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığını tespit ettiklerini ve güvenliğin yetersiz kaldığını söyledi.

Ancak kulübün kapatılması kararı uyuşturucuyla mücadele kuruluşları tarafından da eleştiriliyor.

Uzmanlar bunun uyuşturucu kullanımını yeraltına iteceğini ve çok daha ölümcül sonuçlar yaşanacağını savunuyor.

Kulüplere gidenlerin güvenliğini sağlamaya çalışan Chill Welfare isimli kuruluşun direktörü Katy MacLeod, kulüpler kapanırsa partilerin ambarlar ya da evlere kayacağını ve bu mekanlarda uyuşturucu kullanımının engellenmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

BBC'ye konuşan MacLeod "Eğer insanlar uyuşturucu kullanacaklarsa hemen tıbbi müdahale alabilecekleri gece kulüplerinde yapmaları daha güvenli olur. Güvensiz mekanlara itersek daha fazla ölümcül sonuçla karşılayacağız" dedi.