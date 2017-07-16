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Spor

Ünlü futbolcuya 'FETÖ' gözaltısı

Pasaportunda yurtdışına çıkış yasağı bulunan Bekir İrtegün ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı

16 Temmuz 2017 00:21

Başakşehir'in geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘FETÖ’ soruşturması çerçevesinde havaalanında gözaltına alındı. Pasaportunda yurtdışına çıkış yasağı bulunan İrtegün ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, alınan bilgiye göre, kısa süre önce Medipol Başakşehir’in sözleşmesini feshettiği defans oyuncusu Bekir İrtegün, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Yurt dışına çıkmak için havalimanına giden İrtegün'ün pasaportunda ‘tahdit’ olduğu öğrenildi. Uluslararası yolculuklara engel olan ‘tahdit’ kaydının, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında uygulandığı iddia edildi.

Bir dönem Fenerbahçe’de de futbol oynayan İrtegün’ün adının havalimanlarına gönderilen genel listede yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınan Bekir İrtegün’ün sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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