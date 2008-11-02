Ünlü futbolcunun kardeşine tuzak

Trabzonsporlu Serkan Balcı'nın kardeşine gece kulübünde tuzak





Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı'nın üniversite öğrencisi kardeşi Serhat Balcı'nın, İzmir'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde, şifresini öğrendikleri kredi kartlarından 160 bin YTL çektikleri öne sürülen aralarında, müzikhol sahibi, kasiyer ve garsonların da bulunduğu 5 zanlı yakalandı



İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği'ne başvuran, bir dönem Gençlerbirliği Kulübü'nde de top koşturan, Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı'nın üniversite öğrencisi kardeşi Serhat Balcı, eğlenmek için Basmane Semti'ndeki bir gece kulübüne gittiklerini söyledi.



Balcı, eğlendikten sonra gittiği evde sabah uyandığında ödeme yaptığı kredi kartlarının olmadığını farkettiğini, araştırdığında, 160 bin YTL'nin harcandığını bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, gece kulübünün sahibi İhsan Malcı, kasiyer Mehmet Malcı, şef garson Ayhan Kara, çalışanlar Emsal Hoşgörmez ve Mehmet İsmet Mataracı'yı yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların, ödeme sırasında şifresini öğrendikleri kredi kartlarından harcama yaptıkları ileri sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.



