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Spor

Ünlü futbolcunun evi, ‘seks zindanı’na dönüştü

Frank Lampard’ın evinde porno film çekildiği ortaya çıktı

03 Temmuz 2017 22:55

İngiltere'nin efsane oyuncularından Frank Lampard'ın, yatırım amaçlı satın alıp daha sonra kiraya verdiği bir evin seks zindanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre, Lampard’ın Fulham'da yatırım amaçlı alıp kiraladığı ev bir seks mahzenine dönüştürüldü.

Kişisel antrenör olarak tanınan kiracı Davina Ward'ın evde kokain sattığı ve para karşılığında BDSM fetişistlerine hizmet verdiği ve porno filmler çektiği ortaya çıktı.

Ünlü futbolcunun avukatı, Lampard'ın bu olaydan haberinin olmadığını ve kendilerinin gerekeni yapacaklarını ifade etti. Lampard’ın malikanesine de yakın olduğu bilinen evin yaklaşık 2 milyon pound değerinde olduğu ve Davina Ward’un ev için ayda 3 bin 400 pound kira ödediği öğrenildi.

BDSM’nin açılımı: B (bondage-kölelik), D (discipline-disiplin), D (domination-otorite), S (submission-teslim), S (sadism), M (mazoşizm)

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