Ünlü futbolcular Türkiye'de hangi takımları tutuyor?

Barcelona ve Borussia Dortmund ile sponsorluk anlaşmaları imzalayan Türk Hava Yolları, uçuş esnasında dünyaca ünlü futbolculara Türkiye'deki favori takımlarını sordu.

Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'ye getirdiği Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo Beşiktaş cevabını verirken , Real Madrid'in kalecisi Iker Casillas da Kartal'ı seçti.

Barcelona'nın yıldızı Messi ise tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Katalanların diğer yıldızları Iniesta ve Puyol da favori takımı olarak Cim Bom'u seçti. 2005'te Galatasaray forması giyen Ribery, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema ve Anzhi'li Eto'o da Sarı-Kırmızılılar lehine oy kullandı.

www2.sporx.com'da yer alan habere göre, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın çileği Bayernli Robben, favori takımı olarak Fenerbahçe'yi gösterdi. Robben'in bu tercihi Kuyt'tan kaynaklandı. Barça'nın Şililisi Sanchez de Fener'i seçti. Galatasaray 6, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 2'şer yıldız oyuncunun gözdesi oldu.