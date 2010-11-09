-ÜNLÜ FORVET DROGBA SITMAYA YAKALANDI LONDRA (A.A) - 09.11.2010 - Chelsea'nin Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen forvet oyuncusu Didier Drogba'ya sıtma teşhisi konuldu. Chelsea Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın 2 gün önce Liverpool'a 2-0 yenildiği lig maçından önce ateşi yükselen ve maçın 2. yarısında forma giyebilen oyuncuya sıtma teşhisi konulduğunu söyledi. Ancelotti, ''Dün gece kan testlerinin sonucunda Drogba'nın sıtma olduğunu öğrendik. Nereden kaptı bilmiyorum'' dedi. 32 yaşındaki Drogba'nın hastalığına rağmen yarın ligde Fulham ile Londra'da oynanacak maçta forma giyeceği sanılıyor.