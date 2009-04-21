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Dünya

Ünlü fizikçi Hawking'in sağlık durumu kritik

Dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

21 Nisan 2009 03:00

Dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cambridge Üniversitesinden yapılan açıklamada, birkaç haftadır göğüs enfeksiyonundan mustarip olan Hawking'in bugün acilen, Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Özellikle kara deliklerle ilgili çalışmalarıyla tanınan 67 yaşındaki Hawking'e 21 yaşındayken, tedavisi olmayan "Amyotrofik Lateral Skleroz" (ALS) hastalığı teşhisi konulmuştu, Hawking zamanla el ve kollarını kullanamamaya başlayamamasından sonra tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hawking, son yıllarda sesini de kaybettiği için, koltuğuna yerleştirilen, yazıları sese dönüştürebilen elektronik bir alet sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor.

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