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Ekonomi

Ünlü firmanın reklamını 'ayakkabı aşkı' durdurdu

Şarkıcı Simge Sağın’ın oynadığı ayakkabı reklam filmi 21 Ekim’den itibaren tedbiren durduruldu

03 Kasım 2016 16:42

Ayakkabı Dünyası, Simge Sağın’ın oynadığı reklamdaki “Ayakkabı aşkım” sloganı nedeniyle Deichmann’a dava açtı. Reklam tedbiren durduruldu.

Türkiye’de faaliyet gösteren iki önemli ayakkabı firması, reklam filminde geçen bir ifade nedeniyle davalık oldu. Mahkeme, Ayakkabı Dünyası’nın Alman Deichmann’a karşı açtığı davada tedbir kararı verdi. Şarkıcı Simge Sağın’ın oynadığı ayakkabı reklam filmi 21 Ekim’den itibaren tedbiren durduruldu.

Hürriyet’in haberine göre dava İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açıldı.

53 mağazası bulunan Ayakkabı Dünyası’nın avukatları, Türkiye’de 128 mağazası bulunan Deichmann’ın reklamında kullanılan sloganın kendi sloganları olduğunu belirtti. Dava dilekçesinde “Ayakkabı aşktır” sloganının 2010 yılında tescil edildiği belirtildi. Dilekçede, davalı firmanın reklamında ise “Ayakkabı aşkım” ibaresinin geçtiği vurgulandı.

Belge istedi

Davalı taraf davanın reddini istedi. Mahkeme, TPE’den taraflara ait tescil belgelerin istenmesine karar verdi. Reklam filmi tedbiren durduruldu.

Deichmann 7 Ekim’de Türkiye’de ilk kez global bir reklam yüzü yerine şarkıcı Simge Sağın ile çalıştığını duyurmuştu.

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