Ünlü film gerçek oldu; Atina'da banka soygunu

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, bir banka şubesi maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyuldu. Soygun, 1991 yapımı başrollerini Keanu Reeves ve Patrick Swayze'nin oynadığı Point Break (Kırılma Noktası) filmini hatırlattı.



Ambelokipus semtinde Kifissias Caddesi’nde Atina Emniyet Müdürlüğü'ne yakın mesafede bulunan banka şubesine öğlen saatlerinde gelen silahlı 4 kişi içeride bulunan 8 memur ve 5 müşteriyi rehin aldı. Silah zoruyla kasaları açtıran soyguncular daha sonra özel kasaların bulunduğu alt kata geçti.

Yunan siyasetçilerin fotoğrafının bulunduğu maskelerle soydular

Üzerinde Yunan siyasetçilerin fotoğraflarının bulunduğu maskeleri takan soyguncular yaklaşık 2,5 saat bankada kaldıktan sonra, miktarı henüz bilinmeyen para ve değerli eşyalarla birlikte birer birer dışarıya çıkarak olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Soygun sırasında bankada rehin alınanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis parmak izi çalışması yaparak, bankanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Soygun sırasında uzun sure bankada kalan ve soğukkanlı hareket ettikleri belirlenen soyguncuların terör örgüt üyesi oldukları ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili terörle mücadele şubesinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Point Break (Kırılma Noktası) filminde soyguncular bankaları eski ABD başkanlarının ve siyasi isimlerin maskelerini takarak soyuyorlardı. Yunanistan'daki soygunda da silahlı kişilerin siyasilerin maskelerini taktıkları belirtildi