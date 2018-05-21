Ünlü ekonomist Napier: Türkiye'nin iflası başladı

Makro ekonomist ve finans tarihçisi Russell Napier, 1980’lerin bir benzerinin yaşanacağı küresel krizin kapıda olduğu ve bunun Türkiye’nin iflasıyla tetikleneceğini söyledi. “Türkiye’nin iflası başladı” yorumunda bulunan Napier, Türk Lirası’nın ‘en geç seçimlerden sonra’ muazzam ölçüde değer kaybedeceği değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İsviçre’nin en saygın gazetesi Neue Zürcher Zeitung’la mülakatında Napier, küresel piyasalarda 1980'lerin yeniden yaşanacağını ve Türkiye'yi büyük bir krizin beklediği yorumunda bulundu. “Türkiye’nin iflası başladı” diyen ünlü ekonomist, ’en geç seçimlerden sonra Türk Lirası’nın muazzam değer kaybedeceğini’ ve Türkiye'nin 400 milyar doları bulan borcunu ödeyemeyecek duruma geleceğini savundu. Krizin en çok Fransız ve İtalyan bankalarını vuracağını öngören iktisatçı, AB’nin bu bankaları kurtaracağı da yorumunda da bulundu.

"Erdoğan, sermaye kısıtlamalarını kullanmaktan kaçınmayacak”

‘Türkiye’nin hali hazırda iflas etmeye başladığını’ savunan Napier, özellikle döviz üzerinden borcu olan firmaların borçlarını ödemekte zorlandığını söyledi ve Türkiye'den OTAŞ (Türk Telekom) ve Doğuş holding örneklerini vererek bu şirketlerin şimdiden borç yapılandırmasına gittiğinin de altını çizdi. Napier, “En nihayetinde benim görüşme göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük faizlerle ekonomik büyümeye ulaşmak için sermaye kısıtlamalarını kullanmaktan kaçınmayacak” yorumunda bulundu.

Global krizin Türkiye’nin iflasıyla tetikleneceğini söyleyen Napier, daha önce de Türk hükümetinin dövize çıkış kontrolü getirmesinin de kaçınılmaz olduğunu iddia etmişti. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da geçtiğimiz hafta değişikliğe gidilmiş, yasaya aşağıdaki kısım eklenmişti:

''Kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin kambiyo, nukut, esham, tahvilat ve ticari senetlerle tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların alım satımı ile memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.’’