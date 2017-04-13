Ünlü dönerciye "FETÖ'nün gizli kasası" suçlaması

Sabah gazetesi “FETÖ üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklu bulunan Verdal Hosta’nın “örgüt ile bağlantılı gizli belgeleri sakladığı ve devletin önemli yerlerinde bulunan kişiler ile işbirliği yaptığını” iddia etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel, ocakta tutuklanan Hosta Restaurant zincirinin sahibi Verdal Hosta hakkındaki soruşturmasını tamamladı. "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede soruşturmanın 2014 yılında gönderilen ihbar mektubuyla başlatıldığı belirtildi.

Kilit: Belgeler depolarda



İddianamede, 'Kilit' kod isimli gizli tanık, Hosta'nın kurduğu çok sayıda şirketi bazı kaygılarından dolayı üçüncü kişilerin üzerine yaptırdığını, şirketlerin mali müşavirlik işlemlerini yürüten kişilerin gayri resmi bütün işlemlerinden bilgidar olduğunu ve kayıt dışı bilgi-belgelerin bu kişilerde bulunduğunu söyledi. Ayrca 17-25 Aralık sonrası Verdal Hosta ve şirketlerinin FETÖ ile bağlantısını deşifre edecek belgelerin Sincan ve Şaşmaz'da bulunan depolarda saklandığını anlattı.

Akın İpek ve Ramazan Akyürek iddiası



“Hosta'nın sahibi olduğu şirketlerin örgüte ait Bank Asya'daki para hareketlerine” yer verilen iddianamede, müşteki Mustafa Özkul'un telefon ihbarına da vurgu yapıldı. Özkul yaptığı telefon ihbarında, "Verdal Hosta devlet aleyhine kirli bilgilerle faaliyet yapmakta. Bu şahıs Erman Ilıcak, Akın İpek ve açığa alınan Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'le bağlantılı. Çankaya Belediye (eski) Başkanı Bülent Tanık ile paravan şirketlerle hukuku nasıl aldattığı konularında bilgi vermek istiyorum" dedi.

Bylock'u hatırlayamadı



Telefonunda kriptolu haberleşme programı ByLock bulunduğu öne sürülen Verdal Hosta, savunmasında ByLock yüklü hattı 20 yıldan bu yana kullandığını kabul ettiğini ancak ByLock yüklediğini hatırlamadığını savundu.