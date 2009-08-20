Ünlü doktordan taciz şoku

Brezilya'nın sosyete doktoru müşterilerine narkoz verdikten sonra cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Brezilya'nın en ünlü tüp bebek uzmanı. Müşterileri sosyetenin en tanınmış kadınları. Kliniği Sau Paulo kentinin en nezih mahallesinde bulunuyor. Ancak polis dün kliniğine baskın düzenleyerek 66 yaşındaki ünlü doktor Roger A.'yı müşterilerine narkoz verdikten sonra tecavüz etmekten tutukladı.



Uluslararası haber ajansı AFP'nin haberine göre 66 yaşındaki tüp bebek uzmanı, en az 53 müşterisine tecavüz ve cinsel tacizde bulundu. Sapık doktorun bir çok ünlü hastasına narkoz verdikten sonra tecavüz ettiği de ortaya çıktı. 53 kadın cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle doktor Roger A hakkında şikayette bulundu.



Şikayette bulunan kadınlardan biri cinsel tacizi şöyle anlattı: "Narkoz etkisinden daha yeni kurtulmaya başlamıştım, doktor dudaklarımı öpüyor ve kendisine karşılık vermemi istiyordu. Eli vücudumda dolaşıyordu."



5 çocuk ve 12 torun sahibi olan doktor ise avukatı aracılığıyla kendini savundu. Sapık doktor Roger A. kliniğinde 2006 yılına kadar tüp bebek yöntemiyle 6 bin bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olduğunu belirtti. Doktor Roger A aileye çok önem verdiğini de iddia etti.