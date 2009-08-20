Ünlü doktordan taciz şoku

Brezilya'nın sosyete doktoru müşterilerine narkoz verdikten sonra cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Brezilya'nın en ünlü tüp bebek uzmanı. Müşterileri sosyetenin en
tanınmış kadınları. Kliniği Sau Paulo kentinin en nezih mahallesinde
bulunuyor. Ancak polis dün kliniğine baskın düzenleyerek 66 yaşındaki
ünlü doktor Roger A.'yı müşterilerine narkoz verdikten sonra tecavüz
etmekten tutukladı.
Uluslararası haber ajansı AFP'nin haberine göre 66 yaşındaki tüp bebek
uzmanı, en az 53 müşterisine tecavüz ve cinsel tacizde bulundu. Sapık
doktorun bir çok ünlü hastasına narkoz verdikten sonra tecavüz ettiği
de ortaya çıktı. 53 kadın cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle doktor
Roger A hakkında şikayette bulundu.
Şikayette bulunan kadınlardan biri cinsel tacizi şöyle anlattı: "Narkoz
etkisinden daha yeni kurtulmaya başlamıştım, doktor dudaklarımı öpüyor
ve kendisine karşılık vermemi istiyordu. Eli vücudumda dolaşıyordu."
5 çocuk ve 12 torun sahibi olan doktor ise avukatı aracılığıyla kendini
savundu. Sapık doktor Roger A. kliniğinde 2006 yılına kadar tüp bebek
yöntemiyle 6 bin bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olduğunu belirtti.
Doktor Roger A aileye çok önem verdiğini de iddia etti.