Ünlü diyetisyen Dr. Pierre Dukan'a soruşturma

Tartışmalı Dukan diyetinin mimarı Dr. Pierre Dukan hakkında 17 yaşındaki gençlerin tavsiye edilen kiloda olup olmadığının belirleneceği bir sınavdan geçmelerini önerdiği için disiplin soruşturması açıldı.

BBC'nin haberine göre Fransız Hekimler Birliği, doktorların yaptıkları yorumların halk üzerindeki etkilerini dikkate almak zorunda olduğuna dair mesleki ilkeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Dukan hakkında şikayette bulundu.

Altı ay içinde duruşmaya çıkması beklenen Dukan'ın haksız bulunması durumunda meslekten men edilebileceği bildirildi.

Dukan, liseden mezun olmadan önce yapılan sınavlara obezite karşıtı bir seçeneğin eklenmesini ve kabul edilebilir vücut kitle endeksine sahip öğrencilere fazladan not verilmesini önermişti.

Fransız Hekimler Birliği, böyle bir uygulamanın kilolu ya da aşırı derecede zayıf genç kızlar üzerinde son derece olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Dukan'ı bir doktordan çok tüccar gibi davranmakla suçlayan Hekimler Birliği, çok satanlar listesinde yer alan diyet kitabının Dukan'ın artık tıbbı bir kenara bıraktığını gösterdiğini ileri sürmüştü.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da obezite giderek büyük bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı, 2009 yılında her 6 kişiden birinin obez olduğunu açıklamıştı.

Dukan, dünya çapında 7 milyon adet satılan kitabında karbonhidrat içeren gıdalar yerine protein içeren gıdaların tüketilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Dukan, geçen yıl önerdiği diyetin tehlikeli olduğunu iddia eden diyetisyen Jean-Michel Cohen'e karşı açtığı kaybetmişti.

Cohen, protein zengini Dukan diyetinin kalp krizi ve göğüs kanserine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.