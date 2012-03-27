T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü diyetisyen Dr. Pierre Dukan'a soruşturma

Hekimler Birliği, Dukan'ı bir doktordan çok tüccar gibi davranmakla suçluyor

27 Mart 2012 15:12

 

Tartışmalı Dukan diyetinin mimarı Dr. Pierre Dukan hakkında 17 yaşındaki gençlerin tavsiye edilen kiloda olup olmadığının belirleneceği bir sınavdan geçmelerini önerdiği için disiplin soruşturması açıldı.
 
BBC'nin haberine göre Fransız Hekimler Birliği, doktorların yaptıkları yorumların halk üzerindeki etkilerini dikkate almak zorunda olduğuna dair mesleki ilkeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Dukan hakkında şikayette bulundu.
Altı ay içinde duruşmaya çıkması beklenen Dukan'ın haksız bulunması durumunda meslekten men edilebileceği bildirildi.
 
Dukan, liseden mezun olmadan önce yapılan sınavlara obezite karşıtı bir seçeneğin eklenmesini ve kabul edilebilir vücut kitle endeksine sahip öğrencilere fazladan not verilmesini önermişti.
 
Fransız Hekimler Birliği, böyle bir uygulamanın kilolu ya da aşırı derecede zayıf genç kızlar üzerinde son derece olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.
 
Dukan'ı bir doktordan çok tüccar gibi davranmakla suçlayan Hekimler Birliği, çok satanlar listesinde yer alan diyet kitabının Dukan'ın artık tıbbı bir kenara bıraktığını gösterdiğini ileri sürmüştü.
 
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da obezite giderek büyük bir sağlık sorunu olarak görülüyor.
 
Fransa Sağlık Bakanlığı, 2009 yılında her 6 kişiden birinin obez olduğunu açıklamıştı.
 
Dukan, dünya çapında 7 milyon adet satılan kitabında karbonhidrat içeren gıdalar yerine protein içeren gıdaların tüketilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Dukan, geçen yıl önerdiği diyetin tehlikeli olduğunu iddia eden diyetisyen Jean-Michel Cohen'e karşı açtığı kaybetmişti.
 
Cohen, protein zengini Dukan diyetinin kalp krizi ve göğüs kanserine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

DiyetisyenDukan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24