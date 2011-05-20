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Spor

ÜNLÜ BİSİKLETÇİYE DOPİNG SUÇLAMASI LOS ANGELES (A.A)

20 Mayıs 2011 15:42

-ÜNLÜ BİSİKLETÇİYE DOPİNG SUÇLAMASI LOS ANGELES (A.A) - 20.05.2011 - Amerikalı ünlü bisikletçi Lance Armstrong'un, Fransa Bisiklet Turu'nu kazandığı 1999'da doping yaptığı iddia edildi. Armstrong'un eski takım arkadaşı ABD'li bisikletçi Tyler Hamilton, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Armstrong'un, 1999'daki Fransa turu sırasında kendisine performans artırıcı ''EPO'' maddesi enjekte ettiğini gördüğünü ifade etti. Eski bisikletçi Hamilton, ''Armstrong'un buzdolabında EPO bulunduğunu ve bu maddeyi kendisine enjekte ettiğini gördüm'' dedi. Armstrong'un bir kereden fazla EPO aldığını gördüğünü ileri süren Hamilton, kendisinin de doping yaptığını itiraf etti. Lance Armstrong'un, 1998'den 2001'e kadar US Postal'da takım arkadaşı olan Hamilton, ''Hepimiz kendimize EPO enjekte ettik. Ben de defalarca yaptım'' ifadesini kullandı. -ARMSTRONG'DAN YALANLAMA- Lance Armstrong ise iddiayı yalanladı. Armstrong, Twitter hesabından attığı mesajda, ''20 yıldan uzun süren bir kariyer ve tüm dünyada yarışlar sırasında ve yarışlar dışında 500 doping kontrolü. Bunların hiçbiri pozitif çıkmadı. Gerçekler kendini gösteriyor'' dedi. Armstrong'un avukatı Mark Fabiani de ''Hamilton'ın para tutkusu ve reklam arzusu hiçbir işe yaramayacak. Lance Armstrong, spor tarihinde doping testine en fazla girmiş kişidir'' görüşünü dile getirdi. Lance Armstrong, 3 ay önce bisiklet sporunu bıraktığını açıklamıştı.  39 yaşındaki Armstrong, Fransa Bisiklet Turu'nu (Tour de France) üst üste 7 kez kazanarak tarihe geçmişti. Testis kanseri olan Lance Armstrong, 2005'te bisiklet sporunu bıraktığını bildirmiş, 2009'da kanserle mücadeleye dikkati çekmek için yeniden yarışlara katılma kararı almıştı. Kanseri yenmeyi başaran ünlü sporcu, son olarak Avustralya'da geçen ay yarışmıştı.

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