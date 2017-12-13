Ünlü bisikletçi Chris Froome'da doping çıktı

Ünlü bisikletçi Chris Froome dopingli çıktı. Yol bisikletinin 3 büyük yarışından biri olan İspanya Turu’nu galip bitiren ilk Büyük Britanyalı sporcu Froome’un hangi maddeyi kullandığı da açıklandı.

Yasaklı maddeye rastlandı

UCI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sky takımından Froome'un, 2017 İspanya Bisiklet Turu'nun devam ettiği 7 Eylül'de alınan doping numunesinde, yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. Sonucun pozitif çıkmasının sebebinin, "salbutamol" maddesini içeren nefes açıcı bir ilaç olduğu bilgisi verildi.

En prestijli yol bisikleti yarışı Fransa Turu'nda 4 şampiyonluğu bulunan Froome, 19 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen İspanya Bisiklet Turu'nu, İtalyan Vincenzo Nibali'nin 2 dakika 15 saniye önünde kazanmıştı.

“Nefes açıcı kullanıyorum”

32 yaşındaki sporcu, Sky takımının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Bilindiği gibi astım hastasıyım ve kuralların bilincindeyim. İzin verilen sınırda olmak koşuluyla nefes açıcı ilaç kullanıyorum. İspanya Bisiklet Turu'nda astımım daha da kötüleşti. Ben de takım doktorunun tavsiyesiyle salbutamol dozajını artırdım. İzin verilen dozu aşmamak için her zamanki gibi azami dikkati gösterdim. Bisiklet sporundaki lider rolümü çok ciddiye alıyorum. Tahlil sonuçlarını incelemek, kesinlikle UCI'nın hakkıdır. Ben ve takımım gereken her bilgiyi sunmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.