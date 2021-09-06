Ünlü besteci Mikis Theodorakis'in cenazesi kendi isteğine uygun olarak Girit Adası'na defnedilecek

Ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis’in cenazesinin kendi isteği üzerine Girit Adası’nda bulunan Hanya şehrine, ebeveynleri ve erkek kardeşinin yanına defnedilmesine karar verildi.

Ekathimerini’de yer alan habere göre, geçen hafta yaşamını yitiren ünlü besteci ve aktivistin cenazesinin nereye defnedileceği aile içi tartışmaya neden olmuştu. Theodorakis’in kızı, babasının Korint, Vrahati'ye defnedilmesini istemişti.

Öte yandan Theodorakis’in oğlu, babasının isteğini hatırlatarak mahkemeye başvurdu. Oğlu, babasının Girit Adası’nde bulunan Hanya şehrine gömülmek istediğini hatırlattı.

Theodorakis, 2013 yılında Hanya belediye başkanına bir mektup yazmış ve babasının da bulunduğu Hanya şehrinde defnedilme isteğini belirtmişti. Mektupta “Ailem bu isteğimi onaylamıyor ancak kanunlar herkesin kendi bedeninin nereye gömüleceğine karar verebilmesine izin veriyor” demişti.

Yunanistan Komünist Parti'den yapılan açıklamada Theodorakis için çarşamba günü Atina’da bir veda töreni gerçekleştirileceği daha sonra cenazesinin Girit’e götürüleceği belirtildi.

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