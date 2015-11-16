Ünlü bal satıcısı dolandırıcılıktan gözaltında

Televizyon ekranlarında 5 kilo balı 100 TL'ye satmasıyla tanınan Ekrem İncel, Silivri'de arazi dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

CNN Türk’ten Ezgi Cankurtaran’ın haberine göre, Ekrem İncel, Damla Arsa Ofisi adına televizyon kanallarında Silivri Beyciler Mahallesi'nde tarım arazisi olmasına rağmen arazileri planlı, projeli ve imarlıymış gibi gösterip satış reklamı yaptığı gerekçesiyle Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, arazi almak isteyen müşterilerin Yenibosna'daki televizyon binası önünden otobüslerle Silivri Beyciler Mahallesi'ne getirileceğini tespit etti. Şüphelilerin 3 yolcu otobüsü ve yaklaşık 10 araç ile birlikte 150-200 müşteriye arazi tanıtımı yaptıklarını belirleyen ekipler, operasyon başlattı.

Operasyonda Ekrem İncel ve Uğur G. gözaltına aldı. Bu sırada İncel, jandarma ekiplerine tepki gösterdi. Arazi tanıtımı yapılan vatandaşlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Diğer şüpheliler Bağdagül A., Umut I., Mutlu B., Memiş S., İbrahim E. ve Adem isimli şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.