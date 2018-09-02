Ünlü AVM'nin asansörleri iptal edildi, yürüyen merdivenine haciz geldi

İstanbul Levent'teki MetroCity alışveriş merkezinde, X-ray cihazlarına ve yürüyen merdivenlere haciz geldiği belirtildi. Merdivenler sökülürken AVM esnafı yaşananlara tepki gösterdi. MetroCity yönetimi, merdivenin teknik bir arıza nedeniyle söküldüğünü savundu.

İddiaya göre, haciz, AVM'nin ortaklarından Seda Gengönü'nün MetroCity 'yi teminat olarak gösterip faktoring şirketlerinden 5 milyon dolar borç alması üzerine geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şirketler borcun ödenmemesi üzerine olayı mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı ile de AVM 'ye haciz getirildi.

Haciz memurları dün AVM'ye giderek elektriği kesip, asansörleri iptal edip yürüyen merdivenleri söktü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, merdivenlerin sökülmesi sırasında bir esnafın yaşananlara tepki gösterdiği görülüyor. Kuaför olduğunu söyleyen bir kişi, merdivenlerin sökülmesinin kendi işlerini de etkileyeceğini belirterek “Al kardeşim ben kuaförün sahibiyim. Gel Pazartesi sabah benim dükkanımı icra et. Şuna bak, Allah korkusu yok mu sizde? Alay ediyorsunuz…” diye tepki gösteriyor.

MetroCity yönetiminden yapılan açıklamada ise teknik bir arıza yaşandığı savunuldu.