Ünlü atlet Usain Bolt'un oynayacağı futbol takımı belli oldu!

Usain Bolt, bir futbol takımıyla anlaşma imzaladığını, bunun hangi takım olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile salı günü açıklayacağını duyurmuştu. Bir futbol kulübüyle sözleşme imzaladığını açıklayan Usain Bolt'un takımı belli oldu.

Bolt'un Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile anlaştığı ortaya çıktı.

Daha önce hayalinin futbol oynamak olduğunu dile getiren Jamaikalı atlet emekliliğinden sonra Manchester United'da top koşturmak istediğini pek çok kez dile getirmişti. Hatta Bolt profesyonel bir kontrat kazanabilmek için Borussia Dortmund'da deneme antrenmanlarına bile çıkmıştı.

Kulüp resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "Futbol asla aynı olmayacak" denildi.

Jamaikalı ünlü atlet ayrıca Manchester United'ın ev sahipliği yapacağı #SoccerAid organizasyonunda İngiliz sanatçı Robbie Williams'ın İngiltere takımına karşı forma giyecek.