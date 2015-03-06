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Dünya

Ünlü aktörün uçağı yere çakıldı

Tek kişilik uçağı düşüren 72 yaşındaki Harrison Ford kafasından yaralandı

06 Mart 2015 08:46

ABD’li aktör Harrison Ford, ABD’nin Los Angeles kentindeki Santa Monica Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tek kişilik uçağı havaalanı yakınındaki Penmar Golf Sahası’na düşen 72 yaşındaki Ford’un kafasından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Kazanın nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıklarına göre Ford’un uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. ‘Indiana Jones’ rolüyle dünya çapında üne kavuşan Ford, Star Wars filminde de pilot ‘Han Solo’yu canlandırıyordu. 

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