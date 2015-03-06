Ünlü aktörün uçağı yere çakıldı

ABD’li aktör Harrison Ford, ABD’nin Los Angeles kentindeki Santa Monica Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tek kişilik uçağı havaalanı yakınındaki Penmar Golf Sahası’na düşen 72 yaşındaki Ford’un kafasından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Kazanın nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıklarına göre Ford’un uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. ‘Indiana Jones’ rolüyle dünya çapında üne kavuşan Ford, Star Wars filminde de pilot ‘Han Solo’yu canlandırıyordu.