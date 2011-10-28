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Ünlü aktör kadın tokatladı

Mısırlı aktör Ömer Şerif, Katar'da düzenlenen film festivalinde bir kadın hayranını tokatladı...

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Mısırlı aktör Ömer Şerif, Katar'da düzenlenen film festivalinde bir kadın hayranını tokatladı. 



El Arabiya'nın haberine göre, 79 yaşındaki aktör, Doha Tribeca Film Festivali'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın hayranına kırmızı halının üzerinde tokat atarak, Arapça "Sana daha sonra gel dedim. Sana bunu söyledim, hala burada duruyorsun" diye bağırdı.

Birkaç dakika sonra ise Şerif'in kadından özür dilediği, kadının da hiçbir şey olmamış gibi aktörle fotoğraf çektirdiği belirtildi. 


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