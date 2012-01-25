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Dünya

Ünlü aktör James Farentino, 73 yaşında öldü  LOS ANGELES (A.A)

25 Ocak 2012 11:43

-Ünlü aktör James Farentino, 73 yaşında öldü  LOS ANGELES (A.A) - 25.01.2012 - Ünlü aktör James Farentino, Los Angeles'ta 73 yaşında hayatını kaybetti.   Oyuncunun sözcüsü Bob Palmer, Farentino'nun uzun süredir kalp yetmezliğinden muzdarip olduğunu ve Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi'nde öldüğünü açıkladı.  1938'te Brooklyn'de dünyaya gelen Farentino, oyunculuk kariyerine dizilerde oynayarak başlamıştı.  1967 yılında "The Pad and How to Use It" komedi dizisindeki performansı ile Altın Küre kazanan Farentino, "Dynasty", "Melrose Place", "The Bold Ones: The Lawyers" ve "ER"  adlı dizilerde de rol aldı.  "Jesus of Nazareth"te canlandırdığı Aziz Peter karakteri ile 1978'de Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Farentino, 1980 yılında bilim kurgu filmi "The Final Countdown"da Kirk Douglas ve Martin Sheen ile birlikte oynadı.  Dört kez boşanan Farantino'nun David ve Saverio adında iki oğlu vardı. 

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