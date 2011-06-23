-ÜNLÜ 7 YAZARDAN BM'YE MEKTUP PARİS (A.A) - 22.06.2011 - Orhan Pamuk, Salman Rüşdi, Umberto Eco'nun da aralarında bulunduğu dünyaca tanınmış yedi yazar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, vatandaşlarına baskı yapan Suriye'nin kınanmasını öngören karar tasarısını kabul etmesini istedi. Fransız entellektüeli ve yazar Bernard-Henri Levy'nin internet sitesinde yayımlanan mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesine, İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz tarafından hazırlanan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kınanmasını isteyen, ancak yaptırım ya da askeri müdahaleyi içermeyen karar tasarısına destek vermeleri çağrısında bulunuldu. David Grossman, Amos Oz ve Wole Soyinka tarafından da imzalanan mektupta, Suriye'yle ilgili karar tasarısının çıkmasının BM Güvenlik Konseyi üyelerinin elinde olduğu, karar tasarısının Suriye'deki baskıyı insanlığa karşı suç olarak nitelediği belirtildi. Karar tasarısının Suriye'ye karşı yaptırımları ya da askeri müdahaleyi içermediği vurgulanan mektupta, tasarının baskının kınanması ve insanlığa karşı suçların araştırılmasıyla sınırlı bulunduğu, bununla beraber kabul edilmesinin gerekli olduğu kaydedildi. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya ile Çin, karar tasarısına muhalefet etmekle birlikte, muhtemel bir oylamada veto haklarını kullanıp kullanmayacakları hakkında şu ana kadar bir açıklama yapmadılar.