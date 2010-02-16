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Dünya

Unla stres attılar

Ekonomik kriz ve kemer sıkma politikalarıyla daralan Yunanlılar, un savaşı ile rahatlamaya çalıştı.

16 Şubat 2010 02:00

 T24- Ekonomik kriz ve kemer sıkma politikalarıyla daralan Yunanlılar, un savaşı ile rahatlamaya çalıştı. Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılar renk renk unları birbirine atarak eğlendi. 



             


Eski kıyafetler, gözlük ve şapka...


Yunanistan'ın bir balıkçı kasabası Galasidi'de en geçerli kıyafetler bunlardı. Çünkü kasabada her yıl düzenlenen un savaşı etkinliği bu yıl bir kez daha yapıldı. Kasaba halkı tarafından hazırlanan ve gıda boyası ile renklendirilen un paketlerini alanlar, çanların çalmasıyla savaşı başlattı. Etkiliğe Yunanistan'ın dört bir yanından gelenler katılırken, aralarında turistler de vardı.Katılımcıların çoğu ekonomik krizin gerginliği üzerinden atmakta hemfikirdi. Saatler süren un savaşı galasidi kasabasının renkli un tabakasıyla kaplanmasına neden oldu. Etkinlikte 1. 5 ton un kullanıldı.


Savaş bitince ise barış vardı. Katılımcılar Yunan müzikleriyle çoştular.Her yıl yapılan etkinlik, aslında 1801 yılında bölgenin Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtuluşunu kutlamak için düzenleniyor.

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