Unkapanı-Eminönü haftasonu trafiğe kapatılacak

İstanbul metrosu Haliç metro geçiş köprüsü çalışmaları nedeniyle Unkapanı-Eminönü arası haftasonu trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yolları kullanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin cumartesi gününü pazara bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren 30 saat trafiğe kapalı kalacağı belirtildi.
Sürücülerin alternatif güzegahları kullanmaları istendi.
Eminönü'den Karaköy, Beşiktaş istikametine gidecek sürücüler Unkapanı Köprüsü-Beyoğlu Talimhane caddesini kullanacak.
Eminönü'den Unkapanı, Şişhane yönüne gidecek olan sürücüler ise Galata Köprüsü-Necatibey Caddesi-Maliye Caddesi-Tersane caddelerini kullanacak.