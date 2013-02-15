T24 LogoT24 Logo
Gündem

Unkapanı-Eminönü haftasonu trafiğe kapatılacak

Eminönü-Unkapanı arası cumartesi pazar trafiğe kapatılacak

15 Şubat 2013 19:30

İstanbul metrosu Haliç metro geçiş köprüsü çalışmaları nedeniyle Unkapanı-Eminönü arası haftasonu trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yolları kullanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin cumartesi gününü pazara bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren 30 saat trafiğe kapalı kalacağı belirtildi.

Sürücülerin alternatif güzegahları kullanmaları istendi.

Eminönü'den Karaköy, Beşiktaş istikametine gidecek sürücüler Unkapanı Köprüsü-Beyoğlu Talimhane caddesini kullanacak.

Eminönü'den Unkapanı, Şişhane yönüne gidecek olan sürücüler ise Galata Köprüsü-Necatibey Caddesi-Maliye Caddesi-Tersane caddelerini kullanacak.

ETİKETLER

eminönüunkapanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24