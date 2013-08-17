Üniversiteyi kazanan 'Gezi' tutuklusu tahliye edilmedi

Ankara'da Gezi Parkı direnişi nedeniyle gözaltına alınan, kelepçeyle girdiği üniversite sınavında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanan Erdal Kozan'ın tahliye istemi reddedildi.

Ankara’daki Gezi eylemlerinden sonra, “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu bulunan altı kişinden üçü mahkemece serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. maddesiyle görevli hâkim Abdullah Bahçeci, şüpheliler ve avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Hâkim Bahçeci, diğer üç kişinin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bu kişilerden biri gözaltına alındıktan sonra kelepçeyle girdiği üniversite sınavında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanan Erdal Kozan’dı.

Kozan’ın avukatı Saliha Şahin, karara itiraz edeceklerini söyledi. 15 Eylül’de bir kez daha mahkeme karşısına çıkacak olan Kozan, serbest bırakılmazsa okulda bir yılını kaybetmiş olacak. Kozan, tutuklandığı sırada fezlekede birden fazla örgüte üyelikle suçlanınca hâkime “Örgütü siz mi seçiyorsunuz, biz mi beğeniyoruz” diye sormuştu.

Bayrağı Mazlum yakmadı

Tutuklu kalan bir başka isim de Mazlum Demir oldu. Demir’in kamera kayıtlarına dayandırılarak, Kızılay’da düzenlenen bir eylemde bayrak yaktığı iddia edilmişti. Ancak Demir’in avukatı Semra Demir, bilirkişi incelemesi istedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi, görüntülerdeki kişilerin içinde Mazlum Demir’in olmadığına dair rapor hazırladı.

Ankara’daki diğer Gezi tutuklusu da bir köprünün ayağına ‘DHKP-C’ yazdığı iddia edilen Mahir Çağlar. Görüntülerdeki kırmızı süveterinden tanınarak tutuklanan Çağlar’ın “kaçma ihtimali, kuvvetli şüphe bulunması” nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verildi.

İzmir ’de de 13 tahliye

Bu arada İzmir’de de önceki gün 13 tahliye kararı çıktı. Gezi eylemleri sonrasında İzmir’de başlatılan operasyonlarda 57 kişi gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilen 48 kişi tutuklanmıştı. Avukatların itirazları üzerine zanlıların durumunu inceleyen mahkeme, 13 kişi hakkında tahliye kararı verdi. İzmir’de Gezi tutuklusu sayısı 35’e düştü.