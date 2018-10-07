Üniversiteyi düğün salonuna çevirdiler!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Üniversite içindeki bir bina düğün salonu olarak kiralandı. Salona "Cumhuriyet Düğün Salonu" adı verildi. Hazine'nin üniversiteye tahsis ettiği diğer mekanlar da Simit Sarayı, Moda Cafe ve Smundo Kafe'ye kiraya verildi. Simit Sarayı'ndan yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli alınacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Sayıştay, üniversite içerisinde bir binanın "Düğün ve Balo Salonu" olarak işletmeye açılmasının usulsüz olduğunu bildirdi. Rektörlük de “Düğün ve Balo Salonu işletmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır” açıklaması yaptı.

Sayıştay raporuna göre Cumhuriyet Üniversitesi'ne Hazine tarafından tahsis edilen üç yer de, simitçi ve kafelere usulsüz biçimde kiraya verildi. Raporda, “Yürürlükteki mevzuata aykırı olarak Hazine tarafından üniversiteye tahsis edilen taşınmazlar, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı biçimde kiralanması ve işletilmesi gerekirken, amaç dışına çıkılmıştır'' denildi.

Sayıştay raporuna göre Simit Sarayı yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli alınarak kiraya verildi. Moda Kafe ise,18 yıl 5 ay 5 gün süreyle alt kiracıya devredilip, yıllık 72 bin TL kira ve 650 bin TL devir bedeli ile kiralandı. Smundo Kafe, 24 bin TL yıllık kira bedeliyle ve 15 yıllığına verildi.