Üniversiteyi bitiren üç gençten biri işsiz

Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 18.7’si işsiz iken yükseköğretim mezunu olan gençlerde bu oran yüzde 29.3’e çıkıyor. Yani üniversite okuyan gençlerin üçte biri işsizlikle boğuşuyor. Lise mezunu gençlerin ise 5’te 1’i işsiz.

Genç işsizlik oranı 2013 verilerine göre erkeklerde yüzde 17, kadınlarda yüzde 21.9. Yükseköğretim mezunu gençler dikkate alındığında genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 23.4’e çıkarken genç kadınlarda işsizlik yüzde 34.4’e ulaşıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı 2013’te yüzde 9.7 olurken 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2012’deki yüzde 17.5 seviyesinden 2013’te yüzde 18.7’ye çıktı. Yükseköğretim mezunu gençlerin işsizlik oranı 2013’te yüzde 29.3 olurken bu oran lise ve dengi meslek okul mezunu gençlerde yüzde 20.2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Dünya Nüfus Günü 2014 haber bültenine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 41.1’ini çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bültende yer alan bilgilere göre;

* Erkeklerde genç işsizlik oranı yüzde 17. Tarım dışı genç işsizlik oranı yüzde 19.

* Yükseköğretim mezunu genç erkeklerin işsizlik oranı yüzde 23.4.

* Yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 51.1’i genç erkek nüfus.

* Türkiye genelinde genç erkeklerin yüzde 83.4’ü gelecekten umutlu.

* Genç nüfusun en çok olduğu ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir.

* Mutlu olduğunu belirten genç erkeklerin oranı yüzde 60.9.

* Genç erkeklerde internet kullanımı yüzde 80.1, bilgisayar kullanımı yüzde 82.

* Hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan genç erkeklerin oranı yüzde 81.6.

* Hayatı boyunca hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç erkek oranı yüzde 65.1.

* Kadınlarda genç işsizlik yüzde 21.9’a çıkarken tarım dışı işsizlik yüzde 28.4 oldu.

* Yükseköğretim mezunu genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 34.4’e ulaştı.

* Genç kadınların yüzde 84.4’ü gelecekten umutlu.

* Umutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubu gençlerin en yüksek oranda olduğu il yüzde 93.9 ile Kırıkkale iken en düşük oranda olduğu il yüzde 65.5 ile Yalova oldu.

* Mutlu olduğunu belirten genç kadınların oranı yüzde 69.2. Gençlerin yüzde 50.3’ü sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirtti.

* Genç kadınların yüzde 48.9’u geçen yıl herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırdı.

* Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2012/2013 öğretim yılında yüzde 70.1 iken, 2013/2014 öğretim yılında 6.6 puan artarak yüzde 76.7’e ulaştı.

* İnternet kullanan genç kadınların oranı yüzde 57.5, bilgisayar kullananların oranı ise yüzde 59.5.

* Hiç alkollü içecek kullanmamış genç kadınların oranı yüzde 92.8.

* Hayatı boyunca hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç kadınların oranı yüzde 88.9.

* AB ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye yüzde 16.6 ile en fazla genç nüfusa sahip iken, İspanya ve İtalya yüzde 9.9 ile en az genç nüfusa sahip bulunuyor.

Gençlerin yarısı hizmet sektöründe

Geçen yıl hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı yüzde 50, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı yüzde 26.4, tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise yüzde 23.6 oldu. Gençlerin yüzde 47.8’i hizmet sektöründe, yüzde 31.5’i sanayi sektöründe, yüzde 20.7’si ise tarım sektöründe iş buldu.