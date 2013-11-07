Üniversiteye silahla nasıl girdi?

Fırat Üniversitesi'nde kantin işleten İlhami Çiçek'in sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartıştığı Önder Şahin ile üniversite içerisinde yaptığı ve biri polis 7 kişinin yaralandığı tabancalı bıçakla kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kantinini işleten İlhami Çiçek , sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden bilinmeyen nedenle Önder Şahin ile tartıştı. İddiaya göre tartışmanın ardından Şahin, yanına bazı kişileri de olarak Meslek Yüksekokulu'na geldi. Burada iki grup arasında süren tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Sayan, bir öğrenci ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru Ali Sayan'ın Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekoku'nun 2'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Silahlı kişilerin okula girmesine tepkili

Silahlı çatışmada yaralanan Önder Şahin, Dursun Özdemir, Osman Özgenç, Yunus Aydoğdu, Mehmet Zait Güzeli, İlhami Çiçek ve polis memuru Ali Sayan'ın hastanedeki tedavileri sürerken, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Polisin 1 kişiyi gözaltına aldığı olaylarla ilgili soruşturması da sürüyor. Silahlı kişilerin hiçbir kontrolden geçmeden üniversite kampusüne girmesi öğrencilerin tepkilerine neden oldu. Savcılık ve polis bu yönde de soruşturmasını sürdürüyor.