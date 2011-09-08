'Üniversiteye kayıt süresi uzatılmayacak'

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerdeki kılık-kıyafet düzenlemesi ve kayıt tarihleriyle ilgili konuştu.



Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Niza Park Otel'deki ABD'den gelen 60 okutmanla tanışma toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün üniversiteye kayıtta öğrencilerden başörtüsüz fotoğraf istediğine ilişkin bir haberi'' sorması üzerine, Özcan, şunları söyledi:



''Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ile ilgili başörtüsü meselesinde gazetenin yazdığı doğru değil. O araştırıldı. Maalesef zaman zaman medyamızda doğruyu yansıtmayan haberler çıkabiliyor. Biz gerekli temaslarda bulunduk. Haber doğru değil. Bütün öğrenciler giydikleri ne olursa olsun, kıyafeti ne olursa olsun rahatlıkla girip kayıt olabiliyorlar. Fotoğrafları da olduğu gibi kabul ediliyor, bir sorun yok. Olaya bizim dikkatimizi çekecek, bir sorun olduğunu gösteren hiçbir olaya rastlanmadı.''



Özcan, ''Kayıtlarda harçlar dışında ek bir ücret talep edildiği'' yönündeki haberlerin sorulması üzerine de, bu konuda kendilerine bir şikâyet gelmediğini söyledi.



Sadece uzaktan eğitim ile ilgili olarak materyal ücreti adı altında öğrencilerden bir miktar para istendiği dikkatimizi çekti. Biz bu yaptıklarının doğru olmadığını üniversitelere söyleyeceğiz. Bunun önüne geçeceğiz'' dedi.



Özcan, ''Üniversiteye kayıt süresi uzatılacak mı?'' sorusuna ise, ''Hayır. Kayıt süresi için yeterince zaman var'' yanıtını verdi.





