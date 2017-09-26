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Üniversiteye girişte yeni dönem; LYS-YGS ayrımı kalkıyor

Yeni sınav sistemi bu yıldan itibaren uygulanacak

26 Eylül 2017 18:39

Üniversiteye giriş sistemindeki değişikliğin ayrıntıları belli oldu.

Yeni sisteme göre artık LYS-YGS ayrımı kalkacak, tek sınav yapılacak. Sınavda baraj puanı uygulaması devam edecek.

Puan türü 18'den 4'e düşürülecek. Bunlar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olacak.

Toplam 5 günde yapılan sınavlar artık yılda bir kez hafta sonunda yapılacak.

Baraj puanı yine olacak. Belli alanlarda uygulanmakta olan başarı sıralaması şartının aranmasına devam edilecek.

Bu yıldan itibaren geçerli

Türkçe ve matematik puanının tüm puan türlerinde etkisi olacak. Milli Eğitim müfredatı sınavlarda sorular için belirleyici olacak.

Yeni sınav sistemi bu yıldan itibaren uygulanacak.

"Aileler tedirgin olmasın"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Saraç, "Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünü azaltmaya gidiyoruz" demişti.

Saraç, Türkçe ve matematiğin sınavların merkezinde olacağını ifade ederek,  "Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi müfredattan olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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LYSYGSüniversite giriş sınavı

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