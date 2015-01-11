Üniversiteye girişte tıp ve hukuka taban puan geliyor

Milliyet yazarı Abbas Güçlü, YÖK’ün üniversiteye girişte taban puan uygulaması getireceğini yazdı. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın taban puan uygulaması ile ilgili görüşlerinin köşesine taşıyan Güçlü, taban puanın eğitim kalitesini yükseltmek için başlaıldığını ifade etti.

Yekta Saraç’ın “Taban puan uygulamasının ilk olarak hukuk ve tıp bölümlerinde başlayacağını ancak mimar ve mühendis odalarının da mühendislik fakültelerine daha nitelikli öğrenci alınması için yüksek taban puan baskısı yaratmasının, daha iyi öğretmen ve daha iyi mühendis yetiştirilmesi konusunda çok yararlı olacağı” şeklindeki görüşünü aktaran Abbas Güçlü’nün “Üniversiteye girişte devrim gibi kararlar” başlığıyla Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

YÖK, üniversite başvuruları devam ederken şok kararlara imza attı. Tarihinde ilk kez, üniversiteye girişte, fakültelere taban puan getiriyor. İlk uygulama bu yıl tıp ve hukuk fakültelerinde gerçekleşecek. Gelecek yıldan itibaren diğer fakültelere de yayılacak. Getirilen yeniliklerden biri de başvuru kılavuzunda her fakültenin hatta bölümün karşısına, kaç profesörü, kaç doçenti ve kaç doktoralı öğretim üyesinin bulunduğu yazılacak...

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte ilk taban puanları YÖK’ün belirleyeceğini, gelecek yıldan itibaren, isteyen üniversitenin taban puan çıtasını daha da yukarı çıkarabileceğine dikkat çekerek “Her şey öğretim kalitesini daha da yukarı çekmek için” dedi...

Vakıf üniversitelerinde, aynı bölümdeki öğrenciler arasında, puan makasının 500 bin öğrenciye kadar çıktığını, bunun da eğitim kalitesini dibe vurdurduğunu, dört işlemi bilmeyen öğrencilerin mühendislik fakültelerine girdiğini hatırlatan Prof. Saraç, bu konuda herkesin kendi mesleğine sahip çıkmasını ve taban puanı çıtasının yükselmesi için baskı grupları oluşturmasını istedi.

Saraç, önceliğin neden hukuk ve tıpa verildiği konusunda ise “Şu an için en fazla titizlik göstermemiz gerekenler onlardı. Ama bu mühendisliğin ya öğretmenliğin daha az önemli olduğu ya da onlarda sorun olmadığı anlamına gelmemeli” uyarısında bulundu.

MEB’in eğitim fakültelerine, mimar ve mühendis odalarının da mühendislik fakültelerine daha nitelikli öğrenci alınması için yüksek taban puan baskısı yaratmasının, daha iyi öğretmen ve daha iyi mühendis yetiştirilmesi konusunda çok yararlı olacağı vurgusu yapan Saraç, daha iyi bir eğitim için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi...

Bilinçli tercih dönemi

10 yıllık YÖK üyeliğinden sonra, başkanlık koltuğuna oturan Saraç, yükseköğrenim sorunlarına vakıf olduğunu ve ufak dokunuşlarla, özlenen ve hedeflenen başarılara ulaşılacağını söylerken, iki önemli değişikliğin daha detaylarını açıkladı.

İlki şeffaflık, ikincisi de bilinçli tercih.

Üniversite tercih kılavuzunda bundan böyle hangi bölümde kaç öğretim üyesi bulunduğu tüm detaylarıyla açıklanacak. Ayrıca hangi üniversitenin hangi fakültesinden mezun olanların, girdikleri giriş sınavlarında ne kadar başarılı oldukları da yine üniversite adaylarının bilgisine sunulacak. Böylece, öğrenci ezbere tercih yapmaktan kurtulacak. Üniversitelerin de kendilerini iyileştirmeleri konusunda sosyal baskı yaratılacak.

Bu yöndeki ilk uygulama, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nda (ÖYP) gerçekleşti. Sonuçlar, YÖK sitesinde herkesin bilgisine sunuldu. Saraç, bu sınavda, Ankara üniversitelerinin İstanbul üniversitelerine göre çok daha başarılı olduklarının da özellikle altını çizdi...

Kontenjanlar azaltılacak

Saraç, öğretim üyesi sayısında ve eğitim kalitesinde zafiyet içerisine düşen bölümlerde, kontenjan azaltımı da dahil her türlü tedbirin alınacağını ve üniversitelerdeki boş kontenjanların doldurulması için çeşit önlemlerin öngörüldüğünü, bunların ne olacağının da yakında açıklanacağını hatırlattı.

Saraç, yüksek lisans ve doktoraya yönelik yeni düzenlemelerin de son şeklini aldığını ve birkaç gün içerisinde yayımlanacağını söyledi...