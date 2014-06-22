Üniversiteye giriş sınavları sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı beş aşamalı Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) sonuncusu Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkeziyle Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 751 bin 454 aday katıldı. Sınav tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürdü. LYS-3'te, Türk dili ve edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi yer aldı. Türk dili ve edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika cevaplama süresinin verildiği sınavda 24 sorudan oluşan Coğrafya-1 testi 35 dakika sürdü. Edebiyat ve Coğrafya için ayrı kitapçıkların dağıtıldığı sınavda tek cevap kağıdı kullanıldı.

Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri, emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle arandı. Adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu.

Salondaki görevliler, adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı. Daha sonra soru kitapçıkları, kalem, silgi dağıtıldı. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başladı.

Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa salondan çıkmaları yasak. Her ne sebeple olursa olsun sınav salonundan ayrılan aday, sınava devam etme hakkını kaybetti. LYS, 14 Haziran’da yapılan sosyal bilimler sınavıyla başlamıştı.